Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der habgierige Samariter

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 93vom 05.06.2022
Der habgierige Samariter

Der habgierige SamariterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 93: Der habgierige Samariter

23 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12

Eine Frau wird vermisst. Ihre verzweifelte Pflegerin befürchtet, dass sie bereits nicht mehr am Leben ist. Ihr Enkel gerät unter Verdacht. Die Ermittler observieren ihn und entdecken ein dunkles Geheimnis: Die Leiche eines jungen Mannes. Sind die Ermittler einem Massenmörder auf der Spur und können sie das Leben der Vermissten retten?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen