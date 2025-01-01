Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 118
23 Min.Ab 12

Nach einem schrecklichen Streit verschwindet die Tochter der Mandantin spurlos. Eigentlich sollte sie auf dem Weg in die USA sein, um ihre neue Au-Pair-Stelle anzutreten. Als die Ermittler herausfinden, dass die Vermisste weder ein Flugzeug bestiegen hat noch als Au-Pair vermittelt wurde, gerät der Vater des Mädchens ins Visier. Der Ex-Sträfling hatte zunehmend Kontakt zu seiner Tochter gesucht. Hat er das Mädchen entführt?

