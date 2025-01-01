Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die Babyfabrik

SAT.1Staffel 7Folge 139
Die Babyfabrik

Die BabyfabrikJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 139: Die Babyfabrik

22 Min.Ab 12

Eine verwirrte Frau sucht Zuflucht in der Kanzlei. Kurze Zeit später tauchen Pfleger auf und behaupten, sie sei aus einer psychiatrischen Anstalt geflohen und nehmen sie wieder in Gewahrsam. Als sich Lenßen & Partner nach der Patientin erkundigen wollen, stellt sich heraus, dass sie nie in einer Psychiatrie untergebracht war ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen