Lenßen & Partner
Folge 146: Die sexgierige Diva
21 Min.Ab 12
Eine Musicaldarstellerin wird von einem irren Fan belästigt: Er schreibt ihr perverse Briefe und verfolgt sie. Christian Storm soll sie als Bodyguard beschützen. Als er die Sängerin zu einem Fotoshooting begleitet, eskaliert die Situation, das Treffen ist eine tödliche Falle ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1