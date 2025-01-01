Lenßen & Partner
Folge 156: Nur ein Spiel
22 Min.Ab 12
Als ein junger Fußballer mit Kokain erwischt und festgenommen wird, behauptet er, dass ihm die Drogen untergeschoben wurden. Ingo Lenßen ist von seiner Unschuld überzeugt und übernimmt seine Verteidigung. Aber er wird von Schlägern bedroht: Er soll sich aus dem Fall raushalten.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1