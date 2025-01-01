Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 174
Folge 174: Verheiratet mit einem Lügner

22 Min.Ab 12

Der Angestellte des Mandanten hat grundlos gekündigt, obwohl er den Chefposten übernehmen sollte. Kurz darauf verschwindet er spurlos. Lenßen und sein Team finden in seinem Arbeitszimmer Fotos, die ihn mit einer nackten Frau zeigen. Sein neidischer Kollege gerät in Verdacht, ihn damit erpresst zu haben, aber plötzlich ist auch er verschwunden ...

