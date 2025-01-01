Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Aufgewachsen im Bordell

SAT.1Staffel 7Folge 187
Aufgewachsen im Bordell

Aufgewachsen im BordellJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 187: Aufgewachsen im Bordell

23 Min.Ab 12

Ein Mandant will seine Freundin und den gemeinsamen Sohn aus einem Bordell freikaufen. Lenßen und sein Team sollen sich um den Zahlungsablauf kümmern, aber der Zuhälter will die Frau nicht gehen lassen. Er droht, dass er ihrem Sohn etwas antut. Plötzlich ist der Junge tatsächlich verschwunden ...

