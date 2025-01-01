Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der gefilmte Selbstmord

SAT.1Staffel 7Folge 19
Folge 19: Der gefilmte Selbstmord

22 Min.Ab 12

Eine junge Kunstschülerin inszeniert in einem Video ihren Tod und nimmt sich kurz darauf das Leben. Ihre beste Freundin ist davon überzeugt, dass es kein Selbstmord war! Lenßen & Partner finden heraus, dass die Tote eine heimliche Affäre mit ihrem Professor hatte und schwanger war. Hat er das Mädchen ermordet, um die Affäre zu verheimlichen?

