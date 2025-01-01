Lenßen & Partner
Folge 27: Tödlicher Treueschwur
22 Min.Ab 12
Die Ermittler observieren im Auftrag eines Mandanten dessen Ehefrau. Er glaubt, dass sie fremdgeht. Der Verdacht bestätigt sich und der Fall scheint gelöst. Als die Ermittler die Bänder der Überwachungskameras löschen, entdecken sie Schreckliches! Auf einem Video im Haus des Mandanten sind Hilfeschreie der Ehefrau zu hören! Hat der Ehemann seine Frau auf furchtbare Weise bestraft?
