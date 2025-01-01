Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Zerschlagenes Familienglück

SAT.1Staffel 7Folge 30
Zerschlagenes Familienglück

Zerschlagenes FamilienglückJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 30: Zerschlagenes Familienglück

22 Min.Ab 12

Auf einer Waldstraße wird Ingo Lenßen Zeuge eines dramatischen Verkehrsunfalls: Ein kleiner Junge ist überfahren worden. Doch die Polizei stößt auf Indizien, die auf ein Verbrechen schließen lassen: Der Junge war schon vor dem Zusammenstoß mit dem Auto tot. Die verzweifelte Mutter bittet Lenßen und Partner um Hilfe. Welches schreckliche Geheimnis verbirgt sich hinter dem Tod des Kindes?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen