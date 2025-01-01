Lenßen & Partner
Folge 33: Die unbekannte Traumfrau
21 Min.Ab 12
Ein junger Mann hat auf einer Maskenparty die Liebe seines Lebens kennengelernt. Da er nur ihren Vornamen weiß, bittet er Lenßen & Partner um Hilfe: Die Ermittler sollen seine Traumfrau finden. Die Suche scheint zunächst aussichtslos. Nur durch einen Zufall können sie die Richtige ausfindig machen. Doch kurz darauf verschwindet die junge Frau spurlos.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1