Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die unbekannte Traumfrau

SAT.1Staffel 7Folge 33
Die unbekannte Traumfrau

Die unbekannte TraumfrauJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 33: Die unbekannte Traumfrau

21 Min.Ab 12

Ein junger Mann hat auf einer Maskenparty die Liebe seines Lebens kennengelernt. Da er nur ihren Vornamen weiß, bittet er Lenßen & Partner um Hilfe: Die Ermittler sollen seine Traumfrau finden. Die Suche scheint zunächst aussichtslos. Nur durch einen Zufall können sie die Richtige ausfindig machen. Doch kurz darauf verschwindet die junge Frau spurlos.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen