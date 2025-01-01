Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das Porno-Theater

SAT.1Staffel 7Folge 34
Folge 34: Das Porno-Theater

22 Min.Ab 12

Ein Schauspieler bittet Ingo Lenßen um Personenschutz: Während der Theaterproben wurde ein Mordanschlag auf ihn verübt. Doch der Mandant verschweigt Ingo Lenßen eine entscheidende Information. Er hat eine geheime Sex-Affäre mit einer verheirateten Kollegin. Ihr Ehemann ist ein Pornoproduzent mit Kontakten zum Rotlichtmilieu.

