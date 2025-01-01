Lenßen & Partner
Folge 48: Angst um die Familie
23 Min.Ab 12
Ein Vater hat seine Familie überstürzt in ein Hotel gebracht. Seine Ehefrau glaubt, dass er vor irgendetwas große Angst hat. Im Haus finden die Ermittler tatsächlich brutale Morddrohungen. Kurz darauf wird der Mann auf offener Straße angeschossen. Hat der Familienvater ein dunkles Geheimnis und soll deshalb ermordet werden?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1