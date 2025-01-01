Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Geheimnis einer Hure

SAT.1Staffel 7Folge 51
Geheimnis einer Hure

Geheimnis einer HureJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 51: Geheimnis einer Hure

22 Min.Ab 12

Eine hochschwangere Mandantin hat große Angst um ihren Ehemann, der in letzter Zeit unerklärlich aggressiv ist. Lenßen & Partner beschatten den Mann und finden heraus, dass er nebenbei als Türsteher in einem Stripclub arbeitet. Dort machen die Ermittler eine schockierende Entdeckung: Offenbar zwingt der Mann seine eigene Schwester zur Prostitution.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen