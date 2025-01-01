Lenßen & Partner
Folge 64: Verrrückt nach Liebe
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau hat Angst! Sie wird von einem Unbekannten verfolgt und bedroht. Hilfesuchend wendet sie sich an Lenßen & Partner. Denn die ständigen Nachstellungen nehmen die Frau so sehr mit, dass sie sogar mit Selbstmordgedanken spielt. Die Ermittler suchen den Stalker im beruflichen Umfeld der Radiomoderatorin. Wer steckt hinter dem Terror und was ist sein Ziel?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1