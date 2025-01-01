Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 71
21 Min.Ab 12

Lenßen & Partner bekommen einen brutalen Vergewaltigungsporno von einem ehemaligen Mandanten zugeschickt. Als sie ihn zur Rede stellen wollen, erfahren sie, dass er Selbstmord begangen hat. Seine Ehefrau ist entsetzt, als sie von dem Video erfährt. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Vergewaltigung in der verlassenen Fabrik des Ehemanns gedreht worden ist ...

SAT.1
