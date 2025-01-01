Lenßen & Partner
Folge 79: Sexskandal im Polizeirevier
23 Min.Ab 12
Eine junge Polizistin wird von ihrem Vorgesetzen sexuell belästigt. Kurz darauf wird sie erschossen in ihrem Haus aufgefunden - Lenßen und Partner glauben nicht an Selbstmord. Katja Hansen schleust sich ins Polizeirevier ein und stellt dem Verdächtigen eine Falle. Doch die Lage eskaliert: Die Ermittlerin wird Opfer des perversen Kommissars ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
