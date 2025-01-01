Lenßen & Partner
Folge 87: Der Millionen-Schwindel
22 Min.Ab 12
Eine reiche Kunsthändlerin fürchtet um ihr Vermögen. Ihr Sohn will die Tochter eines angeblich millionenschweren Geschäftsmannes aus Amerika heiraten. Ein Heiratsschwindler? Die Schwiegertochter in spe der Mandantin verhält sich äußerst merkwürdig. Doch bevor Lenßen & Partner weitere Hinweise sammeln können, wird die Tochter des Geschäftsmannes entführt.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
