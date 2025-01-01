Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Millionen-Schwindel

SAT.1Staffel 7Folge 87
Der Millionen-Schwindel

Der Millionen-SchwindelJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 87: Der Millionen-Schwindel

22 Min.Ab 12

Eine reiche Kunsthändlerin fürchtet um ihr Vermögen. Ihr Sohn will die Tochter eines angeblich millionenschweren Geschäftsmannes aus Amerika heiraten. Ein Heiratsschwindler? Die Schwiegertochter in spe der Mandantin verhält sich äußerst merkwürdig. Doch bevor Lenßen & Partner weitere Hinweise sammeln können, wird die Tochter des Geschäftsmannes entführt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen