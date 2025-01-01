Lenßen & Partner
Folge 93: Nicht ohne meinen Sohn
22 Min.Ab 12
Der Sohn der Mandantin ist verschwunden. Die Mutter hat Angst, dass der leibliche Vater den Jungen entführt hat, um ihn nach Polen zu verschleppen. Doch der streitet alles ab. Es steht Aussage gegen Aussage! Die Ermittler bleiben an dem Ex der Mandantin dran. Wird er sie zu dem vermissten Jungen führen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1