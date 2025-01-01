Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 93
Folge 93: Nicht ohne meinen Sohn

22 Min.Ab 12

Der Sohn der Mandantin ist verschwunden. Die Mutter hat Angst, dass der leibliche Vater den Jungen entführt hat, um ihn nach Polen zu verschleppen. Doch der streitet alles ab. Es steht Aussage gegen Aussage! Die Ermittler bleiben an dem Ex der Mandantin dran. Wird er sie zu dem vermissten Jungen führen?

