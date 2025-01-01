Lenßen & Partner
Folge 10: Saskia verzweifelt gesucht
22 Min.Ab 12
Der Ring einer spurlos verschwundenen Frau taucht in einem Pornovideo auf. Die Prostituierte aus dem Video behauptet, den Ring von einem Freier als Bezahlung bekommen zu haben. Die Ermittler locken den mysteriösen Mann in eine Falle. Doch er streitet alles ab. Hat der Freier die junge Frau verschleppt und hält sie gefangen?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
