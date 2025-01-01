Lenßen & Partner
Folge 104: Strafe muss sein
22 Min.Ab 12
Ein Fitnesstrainer findet seine Kundin ermordet auf. Er bittet Lenßen und Partner um Hilfe. Da er eine Affäre mit der Toten hatte, gerät er unter Mordverdacht. Die Ermittlungen weisen jedoch noch in eine andere Richtung: Die Firma der Toten testete illegal neue Medikamente an Menschen. Jugendliche aus einem Hilfsprojekt wurden ohne ihr Wissen als Versuchskaninchen missbraucht ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1