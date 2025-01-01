Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 111
Folge 111: Gefangen in der Klinik

22 Min.Ab 12

Die Schwester der Mandantin ist spurlos verschwunden. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort ist eine Entzugsklinik für Drogenabhängige. Katja Hansen schleust sich undercover in die Klinik ein. Dort erlebt sie den alltäglichen Terror, der in der Klinik zur Normalität gehört: lebensbedrohliche Zusammenbrüche, Drogenmissbrauch und Selbstmordversuche. Kann die Ermittlerin aufdecken, was mit der Schwester der Mandantin passiert ist?

