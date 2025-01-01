Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Spuren auf der Haut

SAT.1Staffel 8Folge 128
Spuren auf der Haut

Lenßen & Partner

Folge 128: Spuren auf der Haut

24 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird brutal misshandelt. Sie weigert sich jedoch, mit den Ermittlern zu sprechen. Der Arbeitgeber des Mädchens glaubt, dass ihre Familie hinter den Verletzungen steckt. Die Brüder verhalten sich tatsächlich aggressiv. Ist wirklich häusliche Gewalt die Ursache?

