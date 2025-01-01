Lenßen & Partner
Folge 131: Mutter auf dem Straßenstrich
23 Min.Ab 12
Ein junger Vater vermutet, dass seine Frau ihm etwas verheimlicht. Lenßen und Partner finden heraus, dass die Frau auf dem Straßenstrich anschaffen geht. Doch das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Welches schreckliche Geheimnis zwingt die junge Mutter zur Prostitution?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
