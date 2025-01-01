Die Eisprinzessin und der LoserJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 17: Die Eisprinzessin und der Loser
22 Min.Ab 12
Der Mandant wird von seiner eigenen Freundin angezeigt: Er soll sie geschlagen und sexuell belästigt haben. Der Jugendliche beteuert verzweifelt seine Unschuld. Doch als die Polizei ihn festnehmen will, zeigt er sein wahres Gesicht: Er dreht völlig durch und entführt seine Freundin. Können Lenßen und Partner den Jungen rechtzeitig finden, bevor er erneut ein grausames Verbrechen begeht?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1