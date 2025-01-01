Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Betrügerischer Datenklau

SAT.1Staffel 8Folge 2
Betrügerischer Datenklau

Betrügerischer DatenklauJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 2: Betrügerischer Datenklau

22 Min.Ab 12

Der Mandant hat ein Skatervideo gekauft, aber nie geliefert bekommen. Der jugendliche Skater streitet den Ermittlern gegenüber aber jeden Kontakt zu dem Mandanten ab. Dann versuchen plötzlich Unbekannte die Freundin des Skaters zu entführen - auch sie scheinen hinter dem Film her zu sein. Welches Geheimnis verbirgt sich auf dem mysteriösen Video?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen