Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Thai-Mädchen auf Bestellung

SAT.1Staffel 8Folge 3
Thai-Mädchen auf Bestellung

Thai-Mädchen auf BestellungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 3: Thai-Mädchen auf Bestellung

22 Min.Ab 12

Die Verlobte des Mandanten, eine thailändische Prostituierte, ist verschwunden. Ein Ermittler schleust sich ins Bordell ein, fliegt jedoch auf. Schließlich erhalten Lenßen und sein Team einen wichtigen Hinweis von der Freundin der Vermissten - sie konnte ihr einen Hilferuf zuspielen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen