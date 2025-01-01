Lenßen & Partner
Folge 3: Thai-Mädchen auf Bestellung
22 Min.Ab 12
Die Verlobte des Mandanten, eine thailändische Prostituierte, ist verschwunden. Ein Ermittler schleust sich ins Bordell ein, fliegt jedoch auf. Schließlich erhalten Lenßen und sein Team einen wichtigen Hinweis von der Freundin der Vermissten - sie konnte ihr einen Hilferuf zuspielen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
