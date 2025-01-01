Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Rabenmutter

SAT.1Staffel 8Folge 44
Rabenmutter

RabenmutterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 44: Rabenmutter

22 Min.Ab 12

Lenßens Mandant hat Krebs und möchte seiner Schwägerin und deren Kindern sein Vermögen hinterlassen, aber etwas scheint mit der Familie nicht zu stimmen. Die Ermittler folgen der Schwägerin ins Rotlichtmilieu, ihre Kinder tischen Lenßen und seinem Team eine Lüge nach der anderen auf. Als der Mandant seine Schwägerin zur Rede stellt, offenbart sich eine schreckliche Wahrheit ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen