Lenßen & Partner
Folge 54: Eiskalt abserviert
23 Min.Ab 12
Der Mandant vermisst seine Freundin. Nachdem er ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, ist sie fluchtartig weggerannt und seitdem spurlos verschwunden. Als die Ermittler in ihre Wohnung kommen, ist sie komplett leer geräumt. Plötzlich schießt ein Unbekannter auf die Ermittler. Lenßen und sein Team spüren die Frau in einer zwielichtigen Bar auf, in der sie als Tänzerin arbeitet ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1