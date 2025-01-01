Lenßen & Partner
Folge 66: Kampf ums Erbe
22 Min.Ab 12
Die Tante des Mandanten hat ihr gesamtes Vermögen einer Stiftung für Obdachlose vermacht. Der Leiter fordert sein Erbe ein und will die junge Familie aus ihrem Haus vertreiben. Alles spricht dafür, dass die alte Dame auf einen Betrüger reingefallen ist. Können Lenßen und Partner den Erbschleicher überführen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
