Lenßen & Partner
Folge 7: Todesschuss auf Julia Brahms
22 Min.Ab 12
Mehrere Jugendliche verschwinden auf mysteriöse Weise. Die einzige Spur ist eine Stellenausschreibung, auf die sich alle Vermissten beworben haben. Julia Brahms bewirbt sich undercover und erfährt, dass es bei dem Jobangebot um Drogenschmuggel geht - ihre Tarnung fliegt auf. Als ihre Kollegen sie aus den Fängen des Drogendealers befreien wollen, eskaliert die Situation: Der Dealer läuft Amok ...
