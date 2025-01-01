Lenßen & Partner
Folge 96: Abgezockt vom Seitensprung
23 Min.Ab 12
Die Mandantin und ihre Freundin wurden bestohlen. Beide hatten ein Date mit einem Callboy und glauben, dass er der Täter ist. Sandra Nitka stellt dem Gigolo eine Falle. Doch nicht er steckt hinter den Einbrüchen, sondern seine minderjährige Schwester ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1