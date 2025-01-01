Lenßen & Partner
Folge 97: Schweigen ist Gold
22 Min.Ab 12
Eine Frau lässt ihr hilfloses Kind in der Kanzlei zurück. Die Ermittler finden heraus, dass ihr Freund in mysteriöse Machenschaften verstrickt ist und sich heimlich mit Kriminellen trifft. Kurz darauf wird der Junge entführt! Alles spricht dafür, dass er ein Geheimnis kennt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1