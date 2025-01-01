Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Horror vor der Hochzeit

SAT.1Staffel 1Folge 22
Horror vor der Hochzeit

Lenßen & Partner

Folge 22: Horror vor der Hochzeit

23 Min.Ab 12

Gesine Radke (34) steht kurz vor der Hochzeit mit dem Iraner Ahmad Ruhani (32). Doch ihr Brautkleid, ein Erbstück des Bräutigams, wird aus ihrem Auto gestohlen. Völlig verzweifelt wendet sich Gesine Radke an Lenßen & Partner: Das Kleid muss gefunden werden ...

SAT.1
