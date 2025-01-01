Lenßen & Partner
Folge 22: Horror vor der Hochzeit
23 Min.Ab 12
Gesine Radke (34) steht kurz vor der Hochzeit mit dem Iraner Ahmad Ruhani (32). Doch ihr Brautkleid, ein Erbstück des Bräutigams, wird aus ihrem Auto gestohlen. Völlig verzweifelt wendet sich Gesine Radke an Lenßen & Partner: Das Kleid muss gefunden werden ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1