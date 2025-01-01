Lenßen & Partner
Folge 54: Dreckige Geschäfte
22 Min.Ab 12
Claire Bäumel fürchtet, dass ihr Mann Thomas fremdgeht. Und tatsächlich - der Ehemann hat nachts im Kieswerk ominöse Treffen, doch eine andere Frau scheint nicht dahinter zu stecken. Schließlich wird sogar auf Thomas geschossen - er scheint gefährliche Feinde zu haben! Geht es um illegale Transport-Geschäfte?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1