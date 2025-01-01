Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dreckige Geschäfte

SAT.1Staffel 1Folge 54
Folge 54: Dreckige Geschäfte

22 Min.Ab 12

Claire Bäumel fürchtet, dass ihr Mann Thomas fremdgeht. Und tatsächlich - der Ehemann hat nachts im Kieswerk ominöse Treffen, doch eine andere Frau scheint nicht dahinter zu stecken. Schließlich wird sogar auf Thomas geschossen - er scheint gefährliche Feinde zu haben! Geht es um illegale Transport-Geschäfte?

