Lenßen & Partner
Folge 57: In den Wahnsinn getrieben
22 Min.Ab 12
Maria Herbst (25) versteht die Welt nicht mehr: Ist sie verrückt oder dringt tatsächlich immer wieder ein Fremder in ihre Wohnung ein? Wie von Geisterhand ist die Einrichtung verändert! Ihr Mann Julian (35) glaubt Maria kein Wort! Da taucht plötzlich ein maskierter Mann in der Wohnung auf. Ist er wirklich der Täter?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1