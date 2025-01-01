Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sexsüchtig

Staffel 1Folge 59
Sexsüchtig

Lenßen & Partner

Folge 59: Sexsüchtig

22 Min.Ab 12

Jana Reinhard (30) vermutet eine andere Frau im Leben ihres Mannes Willi (32). Alle Indizien sprechen für ein Verhältnis mit ihrer besten Freundin Bärbel Kuhnert (23) - ein heftiger Streit ist die Folge. Doch damit nicht genug: Immer mehr Frauen sind im Spiel. Schließlich kommt es sogar zu einer Orgie auf einem Tennisplatz. Die Situation eskaliert, als Jana Reinhard ihren Mann in flagranti überrascht ...

