Lenßen & Partner
Folge 59: Sexsüchtig
22 Min.Ab 12
Jana Reinhard (30) vermutet eine andere Frau im Leben ihres Mannes Willi (32). Alle Indizien sprechen für ein Verhältnis mit ihrer besten Freundin Bärbel Kuhnert (23) - ein heftiger Streit ist die Folge. Doch damit nicht genug: Immer mehr Frauen sind im Spiel. Schließlich kommt es sogar zu einer Orgie auf einem Tennisplatz. Die Situation eskaliert, als Jana Reinhard ihren Mann in flagranti überrascht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1