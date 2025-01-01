Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Ex-Häftling Lars Schröder (31) sucht Lenßen & Partner auf, da er mit pikanten Details aus seiner kriminellen Vergangenheit erpresst wird: Er war früher Pornodarsteller. Vor Gericht hat Lars Schröder seinen ehemaligen Konkurrenten Hanno Taff (29) schwer belastet. Der heutige Pornoproduzent steht kurz vor der finanziellen Pleite. Wird er den Geldkoffer am Übergabeort abholen?

