Lenßen & Partner
Folge 67: Vater gesucht
22 Min.Ab 12
Die Halbwaise Petra Henzmann beauftragt Lenßen & Partner mit der Suche nach ihrem leiblichen Vater. Ein altes Fanalbum führt in die dunkle Vergangenheit der verstorbenen Mutter Kerstin Henzmann. Lenßen & Partner enthüllen die schmerzliche Wahrheit über Petras leiblichen Vater ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
