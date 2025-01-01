Lenßen & Partner
Folge 81: Der Wiederholungs-Täter
22 Min.Ab 12
Der Hilferuf eines Mandanten führt Rechtsanwalt Ingo Lenßen in die Justizvollzugsanstalt: Alexander Schuhmacher ist seit fünf Jahren wegen Bankraubs inhaftiert. Auf seinem letzten Freigang soll er dieselbe Bank wieder überfallen haben. Die Hauptbelastungszeugin gerät ins Visier der Ermittler, die Spur führt in eine dunkle Schrebergartensiedlung ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
