Wettlauf gegen den Tod

SAT.1Staffel 1Folge 91
Folge 91: Wettlauf gegen den Tod

23 Min.Ab 12

Sylvia Brandt ist verzweifelt: Ihr Bruder Timo gibt sich fälschlicherweise die Schuld am Tod seines kleinen Neffen und will nun Selbstmord begehen. Er ist wie vom Erdboden verschluckt, die einzige Spur führt zu einem 25-stöckigen Hochhaus. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

