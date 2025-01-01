Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 94
22 Min.Ab 12

Die siebenjährige Tochter von Simone Sidi ist spurlos verschwunden. Sie vermutet, dass ihr Ex-Mann das Mädchen zu seiner Familie nach Marokko entführen will. Mit jeder Stunde wird es für Ingo Lenßen schwerer, den flüchtigen Vater zu finden ...

SAT.1
