SAT.1Staffel 2Folge 25
Folge 25: Gefährliche Urlaubsliebe

22 Min.Ab 12

Sarah Gehrke hat sich im Urlaub in den Animateur Jonas Pelko verliebt. Wieder zu Hause, stellt Sarah fest, dass sie schwanger ist und Jonas nicht mehr erreichen kann. Lenßen & Partner gelingt es, Pelko auf die Spur zu kommen. Doch wer ist die junge, hochschwangere Frau, die in seiner Wohnung lebt?

