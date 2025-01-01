Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 2Folge 27
Folge 27: Liebesgrüße aus Russland

22 Min.Ab 12

Tatjana, die Freundin von Jürgen Stolz, ist seit einer Woche spurlos verschwunden. Jetzt hat er endlich ein Lebenszeichen erhalten: In einem Brief erklärt sie, dass ihr Onkel sie nach Russland verschleppen will, wo sie mit einem Cousin zwangsverheiratet werden soll. Jürgen will seine Freundin nicht aufgeben. Bei der Suche nach Tatjana machen die Ermittler eine erstaunliche Entdeckung.

