SAT.1Staffel 2Folge 43
Folge 43: Der Psychopath

22 Min.Ab 12

Martina Esser ist in großer Sorge um ihre Schwester Brigitte Rietz: Seit vier Wochen hat sie sie nicht mehr gesehen. Jetzt vermutet sie, dass ihr Schwager Manfred Brigitte etwas angetan haben könnte. Doch die Ermittler beobachten, wie Manfred Rietz seiner Frau liebevoll Tee serviert. Allerdings sehen sie die Frau nur von hinten in einem Sessel sitzen. Ist Brigitte krank?

SAT.1
