Attentat am Fußball-Stadion

SAT.1Staffel 2Folge 47
Folge 47: Attentat am Fußball-Stadion

21 Min.Ab 12

Kai Sparn, Inhaber eines florierenden Malerbetriebs, wird schikaniert und bedroht. Er verdächtigt Klaus Eichner, einen Vereinskollegen im Fußballclub, mit dessen Frau er ein neues Leben beginnen möchte. Die Ermittlungen bestätigen, dass Eichner extrem eifersüchtig und wütend auf Sparn ist ...

