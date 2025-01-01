Lenßen & Partner
Folge 60: Elvis lebt
22 Min.Ab 12
Joachim Hirschfeld, erfolgreicher Elvis-Imitator, bekommt ein Video zugeschickt: Jemand ist nachts in seine Wohnung eingedrungen und hat ihn beim Schlafen gefilmt. Der einzige Hinweis: Die Person, die in seine Wohnung eingedrungen ist, trug ein rotes Kleid. Joachim Hirschfeld verdächtigt Wanda Gehrke, seinen treuesten Fan, die bei keinem seiner Auftritte fehlt. Doch es stellt sich heraus, dass sie nichts damit zu tun hat. Allerdings führt sie die Ermittler zu einer neuen Spur ...
