Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verhängnisvolle Verwechslung

SAT.1Staffel 2Folge 67
Verhängnisvolle Verwechslung

Verhängnisvolle VerwechslungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 67: Verhängnisvolle Verwechslung

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßens Nachbarin Yvonne Schütze hat ihren sechsjährigen Sohn Anton wegen eines dringenden Termins für einen Nachmittag in der Kanzlei abgegeben. Als sie am Abend noch nicht aufgetaucht ist, aktiviert Ingo Lenßen seine Ermittler. Sie finden Yvonnes Wohnung durchwühlt und sehen einen verdächtigen Mann, der vor ihnen in ein türkisches Lokal flüchtet. Nachts tauchen die Unbekannten wieder in der Wohnung auf ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen