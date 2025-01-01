Lenßen & Partner
Folge 79: Die verhexte Schwangere
22 Min.Ab 12
Die hochschwangere Hanna Franke kommt mit einem ungewöhnlichen Problem zu Ingo Lenßen: Ein Unbekannter schickt ihr Voodoo-Puppen mit durchstochenen Bäuchen. Die Ermittler finden sich bald in einer gefährlichen Welt zwischen Voodoo-Glaube und bösem Geisterzauber wieder. Alle Indizien sprechen gegen Holger Schuster, den Freund der Mandantin, der als Uni-Dozent mit dem Spezialgebiet Afrikanistik Rätsel aufgibt. Dann nehmen die Dinge eine unerwartete, fatale Wende ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1