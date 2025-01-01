Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die verhexte Schwangere

SAT.1Staffel 2Folge 79
Die verhexte Schwangere

Lenßen & Partner

Folge 79: Die verhexte Schwangere

22 Min.Ab 12

Die hochschwangere Hanna Franke kommt mit einem ungewöhnlichen Problem zu Ingo Lenßen: Ein Unbekannter schickt ihr Voodoo-Puppen mit durchstochenen Bäuchen. Die Ermittler finden sich bald in einer gefährlichen Welt zwischen Voodoo-Glaube und bösem Geisterzauber wieder. Alle Indizien sprechen gegen Holger Schuster, den Freund der Mandantin, der als Uni-Dozent mit dem Spezialgebiet Afrikanistik Rätsel aufgibt. Dann nehmen die Dinge eine unerwartete, fatale Wende ...

