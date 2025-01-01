Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Dreckige Muskelspiele

SAT.1Staffel 2Folge 95
Dreckige Muskelspiele

Dreckige MuskelspieleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 95: Dreckige Muskelspiele

22 Min.Ab 12

Die Bodybuilderin Carmen Holler fürchtet, dass ihr Mann Andreas - ebenfalls Bodybuilder und Besitzer eines Fitnessstudios - fremdgeht. Die Ermittler werden Zeugen einer Begegnung zwischen ihm und seiner Angestellten Jennifer im Whirlpool des Studios. Doch Andreas lehnt deren eindeutiges Angebot ab. Am nächsten Tag bekommt er einen beinahe tödlichen Anabolika-Mix von seiner Mitarbeiterin serviert ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen